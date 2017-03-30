Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси прошла конференция на тему управления границами.


30.03.2017   12:01
22-23 марта 2017 года в Тбилиси, отмечая результаты финансируемого ЕС проекта "Больше для большего", Международная организация по миграции (МОМ) провела конференцию на тему управления границами. Проект "Больше для большего" был призван оказывать правительству Грузии поддержку в достижении целей, установленных в рамках плана действий по либерализации визового режима.

Участники из правительства Грузии, представители от местных органов власти и международных организаций, работающих в сфере безопасности и миграции, проанализировали результаты деятельности вышеуказанного проекта, а также обсудили новый финансируемый ЕС проект по управлению границами и миграцией, запланированный запуск которого назначен на это лето.

Базирующийся в Тбилиси специалист МОМ по вопросам управления границ Марк Ричмонд отметил, что "время проведения конференции совпало с моментом, когда безвизовые поездки в Шенген зону для Грузии становятся реальностью, а это – идеальный момент, дающий возможность всем вовлеченным в процесс проанализировать достижения завершающегося проекта, а также посмотреть вперед и разработать планы на будущее, которые будут использовать новые возможности последующих лет".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2016 году прибыль страхового рынка выросла в 9 раз
Между Анаклия и Зугдиди будет проложена 35-километровая велотрасса
Азиатский банк выделил 114 млн долларов на модернизацию автомагистралей Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазского олигарха задержали в Москве по запросу Азербайджана
МИД Грузии о 39-м раунде Женевских международных переговоров
Ансамблю «Шаратын» предложили выступить в Турции под грузинским флагом
Члены Совбеза ООН осудили процессы в оккупированных регионах Грузии
Россия пытается помешать предметному обсуждению на женевских переговорах - Давид Дондуа
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане отменили профучет за "экстремизм"
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 50 тысяч евро за убийство участника митинга в Дагестане
Кадыров заявил о повышении бдительности силовых структур Чечни
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна