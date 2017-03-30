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В Тбилиси прошла конференция на тему управления границами.
30.03.2017 12:01
22-23 марта 2017 года в Тбилиси, отмечая результаты финансируемого ЕС проекта "Больше для большего", Международная организация по миграции (МОМ) провела конференцию на тему управления границами. Проект "Больше для большего" был призван оказывать правительству Грузии поддержку в достижении целей, установленных в рамках плана действий по либерализации визового режима.
Участники из правительства Грузии, представители от местных органов власти и международных организаций, работающих в сфере безопасности и миграции, проанализировали результаты деятельности вышеуказанного проекта, а также обсудили новый финансируемый ЕС проект по управлению границами и миграцией, запланированный запуск которого назначен на это лето.
Базирующийся в Тбилиси специалист МОМ по вопросам управления границ Марк Ричмонд отметил, что "время проведения конференции совпало с моментом, когда безвизовые поездки в Шенген зону для Грузии становятся реальностью, а это – идеальный момент, дающий возможность всем вовлеченным в процесс проанализировать достижения завершающегося проекта, а также посмотреть вперед и разработать планы на будущее, которые будут использовать новые возможности последующих лет".
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