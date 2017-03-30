Президент едет в Литву вместе с этническими абхазами и осетинами - Абашишвили

30.03.2017 12:44 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили едет в Литву вместе с этнически осетинскими и абхазскими согражданами, а также вместе с беженцами из "т.н. Южной Осетии"- заявил журналистам начальник администрации президента Георгий Абашишвили. По его же словам, это является символическим посланием для каждого гражданина Грузии.



"Сегодня начинается официальный визит президента Грузии в Литве. Президент Грузии едет в Литву вместе с этнически осетинскими и абхазскими согражданами, а также беженцами из "т.н. Южной Осетии". Это символическое послание для каждого гражданина Грузии, в том числе людей, проживающих на оккупированных территориях, что все блага, которые предлагает нам Евросоюз, принадлежат им, всем гражданам Грузии, в том числе проживающим на оккупированных территориях.



В то же время в рамках визита президент Грузии проведет официальные встречи с президентом, председателем парламента, и премьер-министром Литвы"- заявил Георгий Абашишвили.

















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