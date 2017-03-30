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Президент не должен быть харизматичным и проводить предвыборные встречи с населением - Кобахидзе


30.03.2017   13:32
Председатель парламента называет критерии, по которым должен быть отобран и избран новый президент страны. По словам Ираклия Кобахидзе, первым делом он не должен быть харизматическим, и не должен проводить встречи с населением.

Сегодня меньшинство представило журналистам цитаты председателя парламента. По их информации, этими аргументами Ираклий Кобахидзе постарался доказать, что необходимо упразднить порядок прямых выборов президента. Заявления, о которых говорила оппозиция, были сделаны на закрытом заседании, где не находились съемочные группы.

Председатель парламента со своей стороны обвинил оппозицию во лжи. По словам Ираклия Кобахидзе, на закрытом заседании он не делал заявлений, о которых говорили оппоненты.

Против позиции правящей команды в связи с упразднением прямых выборов президента выступает также гражданский сектор. Неправительственные напоминают власти рекомендации международных организаций.

Непарламентская оппозиция связывает инициативу об изменении порядка выборов президента с политическими решениями.

Если позиция правящей команды окончательно будет утверждена, тогда по заявлениям, сделанным до сих пор, правило выбора президента изменится к выборам 2023 года, а в будущем году президента по-прежнему выберет население Грузии.








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