Грузия временно закрыла границу с Турцией

30.03.2017 14:37 Передвижение на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) было запрещено в течение четырех часов в связи с ремонтными работами, сообщила Sputnik Грузия начальница аппарата Службы доходов Минфина Грузии Хатия Моисцрапишвили.



ТПП "Сарпи" закрыли вечером в среду, в результате чего там выстроилась длинная очередь из автомобилей. Поэтапно начали пропускать физических лиц, легковые автомобили, автобусы, и только после этого грузовые машины.



"Ограничения вызваны ремонтными работами, которые ведутся на ТПП с турецкой стороны. Об это турецкая сторона официально сообщила еще несколько месяцев назад. Вчера на территории таможни с турецкой стороны демонтировали здание и из-за этого они полностью остановили движение. Из-за чего большое количество автотранспортных средств скопилась на ТПП. К этому времени движение восстановлено", — сказала Моисцрапишвили.



По ее словам, из-за ремонтных работ определенные ограничения бывают на ТПП практически ежедневно. Периодически пропуск полностью ограничивают.



До окончания строительных работ пассажиров автомобилей, автобусов и грузовых машин будет обслуживать два коридора вместо шести. Один обслуживает выезжающих из страны машины и пассажиров, а второй — въезжающих в страну.



По предварительной информации, на завершение строительных работ понадобится порядка года.















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