Саакашвили выступил с «антиолигархической речью» на конгрессе «Европейской народной партии»

30.03.2017 15:59 Михеил Саакашвили выступил на конгрессе «Европейской народной партии», который состоялся на Мальте, с «антиолигархической речью». Третий президент Грузии разместил видео своего выступления в Facebook на английском языке, а также фотографии со съезда, где он присутствовал вместе с представителями основанной им в Грузии партии «Единое национальное движение», которая является ассоциированным членом Европейской партии. В конгрессе также принимал участие президент Украины Петр Порошенко.



«В 2008 году, после вторжения России в Грузию, грузинский народ вместе с правительством оказал героическое сопротивление и при поддержке международного сообщества сумел остановить Россию. Россия не смогла заполучить Грузию. Спустя четыре года, российский олигарх и Россия приняли очень активные меры, прибегли к провокациям и взяткам и заполучили власть в государстве, и это произошло не путем военной интервенции, а путем выборов», - заявилМихеил Саакашвили во время выступления на конгрессе «Европейской народной партии».



Саакашвили поблагодарил EPP за поддержку, оказанную Грузии во время процесса отмены Евросоюзом виз для граждан Грузии, отметив, что таким образом «сбылась его мечта». Он напомнил, что после выборов в 2012 году власть в Грузии была передана демократическим путем новому правительству, хотя, по словам Саакашвили, «это правительство не способно использовать эту власть для проведения реформ».



«Власть в Грузии заполучил владелец доли «Газпрома» Бидзина Иванишвили. Он начал арестовывать всех главных оппозиционеров, вынуждать их к переселению, и сегодня я не могу вернуться в свою страну», - заявил Саакашвили. По его словам, «Иванишвили насмехается над судом и избирательной системой». «Сегодня у нас формальная демократия. Они убили самую смелую реформу на постсоветском пространстве, которая оставалась вызовом для путинского режима. И это общая картина, не только для Грузии», - подчеркнул Саакашвили в своем выступлении на съезде.















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