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Эксперты Венецианской комиссии не выразили замечаний в связи с порядком избрания президента - Чугошвили


30.03.2017   16:45
Экспертами Венецианской комиссии не было выражено никаких замечаний и никакого беспокойства по поводу порядка избрания президента Грузии, - об этом заявила журналистам вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили после встречи с делегацией Венецианской комиссии.

По словам Чугошвили, члены делегации неверно были проинформированы в связи с урезанием функций президента. Однако на встрече, в которой принимали участие председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, сама Тамар Чугошвили и глава кабинета председателя парламента Николоз Самхарадзе, членам делегации были даны точные пояснения и «полностью были сняты вопросы, существующие до этого».

«Детально был рассмотрен тот проект, который на данном этапе разработан Конституционной комиссией. Разумеется, пока что рано для того, чтобы выслушивать рекомендации. В основном, новый проект был воспринят очень позитивно. Есть определенные вопросы, по которым после проведения в течения дня встреч, наверное, они сами ознакомят со своими соображениями. Пока что была проведена очень интересная, очень хорошая встреча и очень позитивно был принят тот новый проект, который на данном этапе разработан комиссией», - заявила Тамар Чугошвили.






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