Цинцадзе: «Власти торгуются с оппозицией мажоритарными выборами»

30.03.2017 17:08 «Грузинская мечта» в первую очередь должна выполнить свое обещание. В 2012 году, в ходе предвыборной кампании «Мечта» дала такое обещание. Сейчас оппозиция требует его выполнения. В таких странах как Грузия мажоритарные выборы не оправдывают себя. Слава богу, что у нас не произошло то, что происходит в России», - заявил политолог Сосо Цинцадзе в интервью газете «Ахали таоба».



«В 90-х годах в России депутатами выбирали «воров в законе». Я помню, депутатом от Красноярска был известный «вор в законе» Быков. Именно жертвой этого факта стал генерал Лебедь. Что касается аргументов властей о мажоритарной системе в США, мы не должны ориентироваться на это. Конституцию США писали гении, Томас Джефферсон назвал их полубогами. В нее внесено всего 27 или 28 поправок. Что касается нашей конституции, власти очень тяжело идут на уступки. Большинство мажоритариев - миллионеры. Что им нужно в парламенте? Тем более, если судить по их активности, то толку от них нет. Некоторые даже не знают, где находится сессионный зал парламента. Против прогулов уже ввели санкции. Я помню, как однажды разозленный Давид Усупашвили прочитал их имена и у некоторых не было ни одного посещения. Но они все равно есть, с одной целью - в нужный момент в нужном месте! При решающих голосованиях власти всегда могли рассчитывать на их голоса. Так это и сейчас», - отметил респондент.



«Я не сомневаюсь, что тогда они искренне хотели отменить мажоритарные выборы. Они думали, что мажоритарии им не понадобятся, но как только они пришли к власти, они увидели, что победить на вторых выборах не смогут. Мажоритарии их спасли. На выборах они набрали менее половины голосов избирателей, но имеют конституционное большинство. Это ведь абсурд. Где справедливость? Не стоит забывать, что сами мажоритарии также против отмены этот системы», - заключил Сосо Цинцадзе и на вопрос - «Это вызовет серьезное противостояние?» - ответил:



«Нет, никакого противостояния это не вызовет. Большинство использует это для торгов, якобы мажоритарии выступают против. Но если Иванишвили скажет, что обещание нужно выполнять, оно будет немедленно выполнено. Сейчас речь идет о том, чтобы неиспользованные голоса получала партия-победитель. Это означает, что мы получим ту же картину. Поэтому нужно говорить о классических пропорциональных выборах. Оппозиция должна твердо защищать свою позицию. Но те, кто так настойчиво требует сегодня отменить мажоритарную систему, если сам придет к власти, может потребовать ее восстановления. К сожалению, мы живем в такой странной реальности».















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