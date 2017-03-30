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Маргвелашвили попросил президента Латвии защищать интересы Грузии в НАТО


30.03.2017   17:33
Глава Грузинского государства Георгий Маргвелашвили просит Литву, чтобы она отстаивала интересы Грузии в НАТО.

«Я бы хотел попросить обратить их внимание на Грузию. Я от своего имени и от имени Грузии выражаю убежденность, что вы будете отстаивать интересы нашей страны. Я убежден, что благодаря вам будут подниматься вопросы Грузии", - сказал на совместной пресс-конференции в президентом Литвы Далей Грибаускайте Г.Маргвелашвили, говоря о приближающемся саммите НАТО в Брюсселе.

Президент Грузии прибыл в Литву в ознаменование старта безвизового режима.

Маргвелашвили стал одним из первых граждан Грузии, которые приехали в Литву без виз

Во вторник стартовал безвизовый режим между Евросоюзом (ЕС) и Грузией.

В ходе визита Маргвелашвили обсудил двусторонние отношения с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Большое внимание на переговорах было уделено и вопросам безопасности.






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