Маргвелашвили попросил президента Латвии защищать интересы Грузии в НАТО

30.03.2017 17:33 Глава Грузинского государства Георгий Маргвелашвили просит Литву, чтобы она отстаивала интересы Грузии в НАТО.



«Я бы хотел попросить обратить их внимание на Грузию. Я от своего имени и от имени Грузии выражаю убежденность, что вы будете отстаивать интересы нашей страны. Я убежден, что благодаря вам будут подниматься вопросы Грузии", - сказал на совместной пресс-конференции в президентом Литвы Далей Грибаускайте Г.Маргвелашвили, говоря о приближающемся саммите НАТО в Брюсселе.



Президент Грузии прибыл в Литву в ознаменование старта безвизового режима.



Маргвелашвили стал одним из первых граждан Грузии, которые приехали в Литву без виз



Во вторник стартовал безвизовый режим между Евросоюзом (ЕС) и Грузией.



В ходе визита Маргвелашвили обсудил двусторонние отношения с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Большое внимание на переговорах было уделено и вопросам безопасности.















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