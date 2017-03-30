NGO: Отмена статуса самоуправления семи городам будет шагом назад

30.03.2017 18:02 120 неправительственных и медиа-организаций, действующих в Грузии, считают, что возможная отмена статуса самоуправления семи городам "однозначно является шагом назад" как для реформы самоуправления, так и вообще для развития страны.



Организации распространили обращение в связи с этим на имя председателя парламента и премьер-министра Грузии.



"Сокращение количества городов самоуправления однозначно будет шагом назад как для реформы самоуправления, так и вообще для развития страны. И что главное, этот шаг отдалит население и власть, приостановит текущие проекты, и сократит стандарт местной демократии. Исходя из всего вышеизложенного, мы считаем, что совершенно недопустимо упразднение единиц самоуправления, созданных после 2014 года. Мы призываем власть, четко сформировать позицию, и не принимать решения, которое остановит начавшийся процесс развития"- заявляют неправительственные и медиа организации.



По их же мнению, помимо того, что развитие городов самоуправления является основной тенденцией социально-экономического развития современного мира, город, у которого нет избранной населением власти, теряет перспективу развития в будущем.



"Развитие самоуправляющихся городов является основной тенденцией социально-экономического развития современного мира. Содействие формированию городов самоуправления для Грузии является предпосылкой не только урбанистического, социального, и экономического развития государства, но и одним из составляющих для перехода на европейскую модель управления страны. В то же время, отмена городов самоуправления, и их вновь объединение с общинными муниципалитетами затормозит развитие, как города, так и села. Кроме того, город, у которого нет местной власти, избранной населением и подотчетной перед ним, нет собственных доходов, имущества, и бюджета, теряет будущие перспективы развития"- говорится в обращении.



Организации положительно относятся к реформе, проведенной в 2014 году, и заявляют, что текущая конституционная реформа породила надежду на большее укрепление самоуправления.



Реформа местного самоуправления была осуществлена в 2014 году, до выборов самоуправления. Тогда были размежеваны несколько муниципалитета и города, и к пяти городам самоуправления (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Рустави) добавились еще семь (Телави, Ахалцихе, Озургети, Гори, Амбролаури, Мцхета, Зугдиди). Изменилось также правило выбора мэра, во всех 12 городах мэров выбирают в прямом порядке.



Обращение в адрес председателя парламента и премьер-министра Грузии о возможном упразднении статуса самоуправления городам подписывают 120 общественных и медиа организаций.

















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