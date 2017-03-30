Премьер-министр Грузии прогулялся со студентами в центре Брюсселя

30.03.2017 18:41 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе с грузинскими студентами совершил прогулку по историческому центру Брюсселя. В рамках символического визита, приуроченного к открытию безвизового перемещения в Европу для граждан Грузии, премьер вместе с группой молодежи и студентов посетил Афины и Брюссель.



Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, в делегацию вошли стипендианты Международного центра образования, бенефициары, профинансированные в рамках программы «Стартап Грузия», студенты-отличники из Тбилисского госуниверситета, молодые люди, профинансированные в рамках госпрограммы «Производи в Грузии», студенты-отличники, которые являются беженцами с «оккупированных территорий», а также студенты, представляющие этнические меньшинства Грузии.



Также грузинская делегация во главе с премьером побывала в Брюсселе на праздничный приеме, организованном от имени правительства Грузии в честь визалиберализации. На прием были приглашены представители европейских структур и дипломаты.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

