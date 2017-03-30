Если завтра выборы: ГМ-30%, ЕНД - 15%

30.03.2017 18:46 Международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты социологического опроса. Результаты будут опубликованы в понедельник, однако ОВГ и "Рустави 2" уже сообщили некоторые из них.



На вопрос - "Если бы выборы проводились в будущее воскресенье, за какие политические партии вы бы голосовали" - ответили следующим образом: (данные только тех, кто твердо решил участвовать в выборах)



1. Грузинская мечта - 30%

2. Единое национальное движение - 15%

3. Европейская Грузия - 8%



Среди всех опрошенных (в том числе и тех, кто не решил еще идти на выборы) результаты были следующими:



1. Грузинская мечта - 26%

2. Единое национальное движение - 15%

3. Европейская Грузия - 7%

4. Лейбористская партия - 6%

5. Альянс патриотов - 4%

6. Свободные демократы - 3%



От ответа на вопрос воздержались 20% опрошенных, ни за одну политическую партию не проголосуют 15%, другие партии, не вошедшие в вышеуказанные список поддерживают 10% опрошенных.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

