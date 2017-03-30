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Если завтра выборы: ГМ-30%, ЕНД - 15%


30.03.2017   18:46
Международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты социологического опроса. Результаты будут опубликованы в понедельник, однако ОВГ и "Рустави 2" уже сообщили некоторые из них.

На вопрос - "Если бы выборы проводились в будущее воскресенье, за какие политические партии вы бы голосовали" - ответили следующим образом: (данные только тех, кто твердо решил участвовать в выборах)

1. Грузинская мечта - 30%
2. Единое национальное движение - 15%
3. Европейская Грузия - 8%

Среди всех опрошенных (в том числе и тех, кто не решил еще идти на выборы) результаты были следующими:

1. Грузинская мечта - 26%
2. Единое национальное движение - 15%
3. Европейская Грузия - 7%
4. Лейбористская партия - 6%
5. Альянс патриотов - 4%
6. Свободные демократы - 3%

От ответа на вопрос воздержались 20% опрошенных, ни за одну политическую партию не проголосуют 15%, другие партии, не вошедшие в вышеуказанные список поддерживают 10% опрошенных.






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