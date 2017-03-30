Грибаускайте: Литва всегда будет государством, помогающим Грузии

30.03.2017 18:49 Литва всегда будет именно тем государством, которое будет помогать Грузии в ее усилиях – достичь полноценной интеграции в ЕС и стать полноценным членом НАТО, - об этом литовский президент Даля Грибаускайте заявила сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.



Как сообщают в администрации президента Грузии, Даля Грибаускайте поздравила грузинских граждан с безвизовым режимом с ЕС и отметила, что усилия Грузии усилия привели к результату именно благодаря друзьям Грузии, в том числе благодаря литовцам и сегодня граждане Грузии могут без виз путешествовать по территории ЕС.



«Вчера в наш аэропорт прилетел самолет, в котором была грузинская делегация и ее встретили с цветами; там был мэр города, мы все были очень счастливы от того, что грузины могут приехать в Литву без виз», - заявила Даля Грибаускайте.



По ее же словам, Литва, так же, как и другие государства-члены, постоянно поддерживают Грузию и процессы ее интеграции в ЕС.



Как отметила Грибаускайте, все видят то, что происходит в «т.н. Южной Осетии» и Абхазии. По заявлению президента Литовской Республики, это открытая аннексия, которая началась и вновь продолжается.



Кроме того, Даля Грибаускайте выразила удовлетворение в связи с дружбой грузин и литовцев, отметив, что контакты между гражданами усиливаются.















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