Грибаускайте: Мы высказываемся за суверенитет и территориальную целостность Грузии

30.03.2017 18:53 Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала события на оккупированных территориях Грузии "ползучей оккупацией" и "открытой аннексией".



Об этом глава Литовского государства заявила на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, находящимся с официальным визитом в Вильнюсе.



"Начинается открытая аннексия этих территорий, и мы это категорически осуждаем и высказываемся за суверенитет и территориальную целостность Грузии", - сказала Д. Грибаускайте.



Она также выразила поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО и Евросоюз (ЕС).



По словам президента, возможность безвизового въезда в Европу — достижение всей Грузии, результат долгой и последовательной работы. "Грузия добилась значительного прогресса и по праву считается лидером в Восточном партнерстве", — приводит пресс-служба слова Грибаускайте.



Прогресс реформ демонстрируют и международные рейтинги: в прошлом году по условиям ведения бизнеса Грузия заняла 16-е место, а по индексу коррупции находится на 44-м месте.



"Литва поддерживает европейскую перспективу Грузии и готова помочь", — отметила Грибаускайте.



По ее словам, несмотря на значительные успехи в Грузии, необходимо сохранить темп и продолжить важную работу на благо народа и государства — реализовать реформы судебной системы и прокуратуры, продолжать деполитизацию государственной службы, реализовывать меры по борьбе с коррупцией.



Президент Литвы подчеркнула, что свобода и плюрализм средств массовой информации является важным условием демократического развития. По словам Грибаускайте, Литва поддерживает стремление Грузии стать членом НАТО. "Альянс положительно оценивает прогресс в реформировании государственных вооруженных сил и вклад страны в общие учения и миссии НАТО", — сказала глава государства.



Грузия в настоящее время участвует в миссии в Афганистане и операции в Средиземном море. Грузинские специалисты также участвуют в работе Центра энергетической безопасности НАТО в Вильнюсе.



"Грузия является близким партнером Литвы", — говорится в сообщении пресс-службы.



Обе страны уже давно связывают крепкая дружба, желание создать свободные и демократические государства, взаимное желание узнать друг друга.















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