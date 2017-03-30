Минбеженцев Грузии и Украины договорились о сотрудничестве

30.03.2017 20:06 Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш и министр по вопросам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселения Грузии Созар Субари подписали в четверг в Тбилиси меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между двумя ведомствами.



Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, этот меморандум касается, в первую очередь, взаимного обмена опытом в вопросах решения насущных проблем людей, которые пережили потери и негативное влияние из-за конфликта стран с Российской Федерацией. Документ предусматривает участие представителей министерств в совместных проектах, семинарах, лекциях, ознакомительных поездках, дву- или многосторонних встречах.



"Мы уже понимаем, в каких темах в первую очередь будем сотрудничать, и я думаю, что это будет очень кропотливая работа. Ожидания положительные, ведь мы обнаружили много вещей, которые будем обращать внимание. Наша главная цель - помочь людям. И для любого ответственного человека, любого чиновника главное - сделать все, чтобы граждане, которые понесли тяжелые потери во время агрессии и оккупации, наконец получили помощь от своего государства и своего правительства. Поэтому возлагаю большие надежды на наше сотрудничество с министерством и грузинским правительством", - отметил В.Черныш.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

