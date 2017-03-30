СГБ задержала представителя главы администрации Зугдиди

30.03.2017 20:18 Служба государственной безопасности задержала представителя главы администрации Зугдиди. Согласно неофициальной информации, сотрудники антикоррупционного агентства СГБ взяли представителя главы администрации Зугдиди Севериана Берулава в Зеда Ецери. На данное время не известно, в чем обвиняет чиновника следственное ведомство.



"Интерпрессньюс" перепроверил информацию в Службе государственной безопасности, но на данном этапе в ведомстве не прокомментировали информацию.

















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