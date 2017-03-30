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Чиаберашвили: Политика потепления с Россией переросла в политику постоянных уступок


30.03.2017   20:19
Политика потепления отношений с Россией, проводимая правительством Грузии, переросла в политику постоянных уступок России – так прокомментировал член парламентского меньшинства Зураб Чиаберашвили решение о слиянии военных подразделений т.н. т.н. Южной Осетии с Российскими вооруженными силами.

"Наглые шаги России, имеющие место на оккупированных территориях Грузии, начиная от военных строительств и заканчивая похищениями людей, стали возможными в условиях, когда в течение последних 4-5 лет власть Грузии была в позиции страуса, абсолютно пассивной. Вопрос Грузии абсолютно исчез из мировой повестки дня. Когда Россия не платит на международной арене политическую цену за такие действия, разумеется, она совершает все более дерзкие действия"- заявил Зураб Чиаберашвили.







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