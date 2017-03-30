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Представителей Венецианской комиссии ознакомили в Грузии с проектом поправок в Конституцию


30.03.2017   20:49
Представители Венецианской комиссии прибыли в Грузию 30 марта. Делегацию возглавляет секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

В рамках визита представители делегации встретились с председателем парламента, главой Государственной конституционной комиссии Грузии Ираклием Кобахидзе.



Представителей Венецианской комиссии ознакомили в Грузии с разработанным к этому времени проектом поправок в Конституцию страны и заверили в том, что полномочия президента не будут сокращены.

Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в начале марта представила свой вариант поправок в Конституцию и предложила изменить правила избрания президента страны в связи с планами перехода страны на парламентскую республику. По проекту, в 2023 году президента Грузии должно будет избирать не население, а парламент.

«Тот проект, который разработан комиссий на этом этапе, был принят очень позитивно. У них была неправильная информация в связи с сокращением полномочий президента, и мы разъяснили и показали им, как происходит регулирование, и существующие вопросы полностью сняты», — сказала вице-спикер парламента Тамара Чугошвили по окончанию встречи.

Некоторые рекомендации делегация Венецианской комиссии, предположительно, представит после завершения встреч с тематическими группами конституционной комиссии, отметила она.

Государственная конституционная комиссия, в которую входят 73 человека, начала работу в декабре 2016 года. На первом этапе рабочие группы комиссии собрали все инициативы, представленные как правящей партией, так и представителями семи оппозиционных партий, экспертами и НПО, а далее приступили к их подробному рассмотрению.

Среди предложений по поправкам в Конституцию, переход страны на парламентскую форму правления, придание особого статуса Абхазии и Цхинвальскому региону , расширение полномочий Народного защитника, указание в преамбуле внешнеполитического курса страны, упразднение выборов депутатов от одномандатных округов и другие.

После разработки конституционной комиссией окончательного текста поправок в главный закон страны их отправят в Венецианскую комиссию для получения рекомендаций.

В парламент законопроект поступит до 30 апреля. Далее законодательный орган вынесет поправки на всеобщее обсуждение, которое продлится месяц. После этого проект вернется в парламент и начнется его обсуждение в комитетах.






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