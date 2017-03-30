Секретарь Венецианской комиссии считает, что работа над проектом Конституции Грузии проходит конструктивно

30.03.2017 21:38 Мы рады той конструктивной атмосфере, в которой проходит работа над конституционными изменениями, - об этом заявил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт в парламенте Грузии по завершении встречи с различными группами Конституционной комиссии.





По словам Томаса Маркерта, делегация Венецианской комиссии получила очень много информации касательно запланированных изменений, однако говорить о каких-либо рекомендациях пока рано.





«Мы получили очень много информации, какую можно было получить в течение одного дня. Однако, мы сейчас не на том этапе, чтобы давать рекомендации. Дождемся официального текста со стороны Грузии и после этого сделаем комментарий. Однако мы рады, что конструктивной атмосферой диалога и тем фактом, что мы имели возможность различные соображения со стороны членов комиссии», - заявил Томас Маркерт.





Сегодня в Грузию прибыла делегация Венецианской комиссии, которой руководит секретарь комиссии Томас Маркерт. Группа экспертов Венецианской комиссии провела встречи с председателем парламента Грузии и членами Государственной конституционной комиссии. Кроме Томаса Маркерта, в состав группы экспертов Венецианской комиссии входят Майкл Френдо, Никос Аливизатос, Джозеф Мария Кастелья Андреу и Зия Кага Таньяр.















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