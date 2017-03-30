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Россия насмехается над международными отношениями - Маргвелашвили
30.03.2017 22:34
Весь процесс, содержащий в себе т.н. соглашения и инициирование которого началось с 2014 года, является осмеянием международных отношений, - так ответит президент Грузии Георгий Маргвелашвили на вопрос поводу соглашения, оформленного сегодня Россией с оккупированными регионами.
По заявлению президента, политика непризнания – абсолютно стабильна и сильна. Маргвелашвили еще раз открыто обвинил Россию в планировании и осуществлении аннексионной политики. В этой связи он сказал и о роли партнеров Грузии.
«В первую очередь, хочу поблагодарить наших прибалтийских партнеров, которые в связи с референдумом, так же, как и нынче подписанным, но прежде принятым решением, зафиксировали очень ясную позицию. Весь этот процесс, содержащий в себе т.н. соглашения и инициирование которого началось с 2014 года, является осмеянием международных отношений как таковых, и это все осуществляется Россией с 2014 года – сначала отношениями по стратегическому партнерству, затем следуют какие-то соглашения и интеграционные документы, их ратификация, что является осмеянием того, что называется международными отношениями... Теперь Российская Федерация уже планирует аннексионную политику или предпринимает какие-то шаги в этом направлении, и одним из таковых является сначала принятие, а потом и подписание упомянутого вами соглашения. Мы с этой точки зрения очень надеемся, что при активной координации наших друзей, мы достигнем того же успеха в плане антианнексионного процесса, как достигли с точки зрения политики непризнания и эта политика скоординирована между нашими партнерами», - завил Георгий Маргвелашвили в ответ на вопрос журналиста.
Соглашение о вхождении отдельных подразделений т.н. т.н. Южной Осетии в состав ВС РФ было подписано сегодня в Москве.
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