IRI: в рейтинге политиков лидирует Георгий Маргвелашвили

30.03.2017 22:37 Согласно результатам опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI), в рейтинге грузинских политиков лидирует Георгий Маргвелашвили.



В этой части исследования результаты таковы:



Георгий Маргвелашвили -67%

Давид Сергеенко – 65%

Георгий Квирикашвили – 55%

Давид Бакрадзе – 50%

Результаты социологического исследования IRI станут известны 3 апреля. Часть данных была опубликована сегодня телекомпаниями "Рустави 2" и ОВГ.















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