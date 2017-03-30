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IRI: в рейтинге политиков лидирует Георгий Маргвелашвили
30.03.2017 22:37
Согласно результатам опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI), в рейтинге грузинских политиков лидирует Георгий Маргвелашвили.
В этой части исследования результаты таковы:
Георгий Маргвелашвили -67%
Давид Сергеенко – 65%
Георгий Квирикашвили – 55%
Давид Бакрадзе – 50%
Результаты социологического исследования IRI станут известны 3 апреля. Часть данных была опубликована сегодня телекомпаниями "Рустави 2" и ОВГ.
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