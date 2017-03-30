Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Молодежь стран Восточного партнерства приглашают принять участие в Молодежном форуме


30.03.2017   22:44
Молодых специалистов и активистов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Грузии и Украины приглашают встретиться и обсудить вопросы активной гражданской позиции и участия молодежи в процессе принятия решений, в рамках Молодежного форума Восточного партнерства, который пройдет 22-23 июня этого года в Варшаве. Крайний срок подачи заявок – 12 апреля 2017 года.

Основными целями третьего Молодежного форума Восточного партнерства является углубление диалога и продвижение сотрудничества по вопросам молодежи, определение и обсуждение общих вызовов и конкретных действий.

Форум предоставит уникальную возможность для встречи молодых людей, молодых специалистов и законодателей, обмена опытом и налаживания контактов для будущих проектов и инициатив. Наработки конференции послужат делу разработки молодежных стратегий и действий в ЕС, а также и других странах, вовлеченных в данный процесс.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экономический рост Грузии в феврале составил 4,4%
В 2016 году прибыль страхового рынка выросла в 9 раз
Между Анаклия и Зугдиди будет проложена 35-километровая велотрасса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Заговор против Грузии - открытие железной дороги и конфедеративный статус Абхазии
Абхазского олигарха задержали в Москве по запросу Азербайджана
МИД Грузии о 39-м раунде Женевских международных переговоров
Ансамблю «Шаратын» предложили выступить в Турции под грузинским флагом
Члены Совбеза ООН осудили процессы в оккупированных регионах Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
БТК повысит товарооборот между Турцией и Казахстаном
Глава МИД Грузии перечислил шаги, которые должны привести республику к членству в ЕС
Согласно исследованию IRI, в рейтинге политиков лидирует Георгий Маргвелашвили
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна