Молодежь стран Восточного партнерства приглашают принять участие в Молодежном форуме

30.03.2017 22:44 Молодых специалистов и активистов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Грузии и Украины приглашают встретиться и обсудить вопросы активной гражданской позиции и участия молодежи в процессе принятия решений, в рамках Молодежного форума Восточного партнерства, который пройдет 22-23 июня этого года в Варшаве. Крайний срок подачи заявок – 12 апреля 2017 года.



Основными целями третьего Молодежного форума Восточного партнерства является углубление диалога и продвижение сотрудничества по вопросам молодежи, определение и обсуждение общих вызовов и конкретных действий.



Форум предоставит уникальную возможность для встречи молодых людей, молодых специалистов и законодателей, обмена опытом и налаживания контактов для будущих проектов и инициатив. Наработки конференции послужат делу разработки молодежных стратегий и действий в ЕС, а также и других странах, вовлеченных в данный процесс.















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