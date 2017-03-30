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Грузия обещает учесть все рекомендации Венецианской комиссии


30.03.2017   23:33
Государственная конституционная комиссия и парламент Грузии учтут все рекомендации, которые по разрабатываемому проекту изменений в Конституцию выскажет Венецианская комиссия Совета Европы. Об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который одновременно возглавляет государственную конституционную комиссию, после состоявшихся в парламенте встреч с делегацией экспертов Венецианской комиссии.

По его словам, тот проект, который был представлен делегации Совета Европы на нынешних встречах, был воспринят экспертами очень позитивно, а все вопросы, которые имелись у членов Венецианской комиссии относительно возможного урезания полномочий президента в новом законопроекте, были сняты.

По предварительным оценкам, которые высказали на встрече в парламенте члены Венецианской комиссии, проект изменений в Конституцию соответствует основным принципам конституционного права. Окончательный вариант документа будет готов в следующем месяце и в конце апреля будет направлен на изучение Венецианской комиссии, после чего комиссия, как ожидают в Тбилиси, выскажет свои замечания и рекомендации.

«Мы примем их рекомендации, которые будут полностью учтены парламентом Грузии», — заверил Ираклий Кобахидзе.






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