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ЕС должен разработать стратегию противостояния российской пропаганде - ЕНП


30.03.2017   23:34
Европейская народная партия обвинила Россию в угрозе либеральным ценностям и суверенитету Европы, призвав Евросоюз разработать стратегию противостояния российской информационной войне.

Об этом говорится в резолюции Европейской народной партии (ЕНП), принятой по итогам двухдневного съезда, который проходил на Мальте.

"Государства-члены ЕС сталкиваются с беспрецедентной угрозой для своих демократических обществ. Российская пропаганда, дезинформационные компании и постоянная поддержка антиевропейских политических сил подрывают европейский проект, трансатлантическое сотрудничество и западные демократий в целом: с точки зрения либеральных ценностей, политической независимости и суверенитета", - говорится в документе.

Согласно резолюции, действия России по искажению фактов, стимулирование недоверия к демократическому процессу и даже вмешательство в выборы на западе являются абсолютно неприемлемыми.

Хотя ЕНП стремится поддерживать хорошие отношения со всеми своими соседями, включая Россию, ЕС не может позволить российскому вмешательству "подорвать демократию в странах запада и разжечь ненависть и страх".

"Аннексия Крыма, гибридная война против Украины, вторжения в Грузию, русские кампании против стран Балтии, Беларуси, Молдовы или даже Польши: все это создает проблемы для соседей России и подрывает мир и стабильность, которые царили в Европе десятилетиями", - отмечается в резолюции.

В тексте документа партия призвала ЕС разработать эффективную и детальную стратегию немедленного противодействия российской информационной войне.

"Нам надо разработать соответствующую институциональную структуру, чтобы выделить необходимые ресурсы, найти правильные сообщения и посланников. Чем быстрее ЕС смирится с тем фактом, что Кремль участвует в необъявленной войне против либеральных ценностей, которые лежат в основе мира и процветания Европы, тем быстрее он (блок стран ЕС - ред.) сможет найти правильные политические ответы", - отметили в ЕНП.







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