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Премьер Грузии ознакомил вице-спикера Сената Олий Мажлиса Узбекистана с инвестиционным потенциалом страны
31.03.2017 10:17
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Содик Сафоев обсудили вопросы осуществления инфраструктурных проектов, а также сотрудничество в туристической сфере.
По сообщению администрации премьера, Г. Квирикашвили ознакомил гостя с инвестиционным потенциалом Грузии. Стороны подчеркнули геостратегическое местоположение Грузии, ее транспортно-логистические возможности.
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