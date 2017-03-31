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В Южной Корее арестовали экс-президента
31.03.2017 10:22
В Южной Корее арестовали бывшего президента страны Пак Кын Хе, обвиняемую в коррупции. Об этом сообщает агентство "Ёнхап".
Отмечается, что суд Сеула постановил взять Пак Кын Хе под стражу, пока что сроком до 20 дней. Ее обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью и разглашении гостайны.
Пак Кын Хе отстранили от власти 10 марта вследствие скандала с ее близкой подругой, гадалкой Чхве Сун Силь. Последнюю обвинили в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В ее деле фигурирует сумма в 65,6 миллионов долларов.
Пак Кын Хе уже третий по счету экс-президент Южной Кореи, арестованный по уголовным обвинениям.
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