Русские активно вовлечены в выборы во Франции, — сенатор США

31.03.2017 10:27 Глава комитета по делам разведки сената США республиканец Ричард Бёрр заявил в среду, 29 марта, о том, что «русские активно вовлечены /также/ и во французские выборы». Об этом пишет ru.rfi.fr.



Сенатор сейчас возглавляет комиссию, которая занимается расследованием фактов «вмешательства России» в американскую избирательную кампанию 2016 года.



В четверг, 30 марта, комиссия начинает заслушивать людей, имеющих отношение к расследованию, — в том числе, Джареда Кушнера, зятя и советника Дональда Трампа, встречавшегося с российскими представителями во время и после предвыборной кампании, напоминает радио «Свобода».



Как передает AFP, сенатор Бёрр заявил накануне, что главная цель слушаний — «лучше проинформировать людей, не только в США, но и по всему миру, о том, что нам готовит Россия». «Я думаю, есть резон утверждать, /…/ о том, что русские активно вовлечены во французские выборы».



Напомним, на минувшей неделе, в пятницу, 24 марта, российский президент Владимир Путин принял в Кремле кандидата в президенты Франции, лидера ультраправой партии «Нацфронт» Марин Ле Пен. В ходе встречи президент России подчеркнул, что «ни в коем случае» не хочет влиять на предвыборную кампанию во Франции.



Ранее, 1 марта, в Елисейском дворце, на заседании Совета безопасности Франции рассмотрели вопрос обеспечения безопасности ближайших президентских выборов. В первую очередь, речь шла об «информационной безопасности».



«Для того, чтобы никакое злонамеренное вмешательство не могло запятнать предвыборную кампанию и сами выборы, президент Республики призвал мобилизовать все необходимые ресурсы государства», — сообщил Елисейский дворец.



За две недели до этого Ришар Ферранд, генеральный секретарь политического движения «En Marche!» (которое было создано для кандидата в президенты Эмманюэля Макрона), призвал французские власти «положить конец» «российскому вмешательству» в выборы президента Франции.



При этом он заявил, что сайт движения «En Marche!» ежемесячно становится объектом «нескольких тысяч атак разного свойства», а их количество и характер позволяют говорить о том, что они «осуществляются скоординированной группой».



Лидер движения «En Marche!» Эмманюэль Макрон, согласно опросам, должен вместе с Марин Ле Пен выйти во второй тур выборов президента Франции.



В отличие от Ле Пен, «центрист» Макрон выступает за сохранение нынешней политики Франции и ЕС в отношении Кремля. «Я не согласен строить нашу независимость — как это предлагаете делать вы, мадам Ле Пен — сближаясь с господином Путиным», — заявил Макрон в ходе первых теледебатов, которые состоялись 20 марта.



Первый тур выборов президента Франции пройдет 23 апреля.















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