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В Сенат США поступила резолюция в поддержку территориальной целостности Грузии


31.03.2017   10:43
По инициативе сопредседателей Хельсинкской комиссии США, сенаторов Роджера Уикера и Бена Кардина в Сенат США поступила резолюция в поддержку территориальной целостности Грузии.

По информации грузинского бюро «Голоса Америки», резолюция Сената №106 осуждает военную интервенцию России и оккупацию территорий Грузии.

«Правительство России давно подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Настало время, чтобы Сенат еще раз подчеркнул, что мы не признаем присвоение Россией земель соседних стран и что Россия должна обеспечить выполнения условий соглашения о прекращении огня от 2008 года», - заявил сенатор Уикер.

По информации издания, в тексте резолюции отмечается, что пренебрежение территориальной целостностью Грузии со стороны России грубо нарушает главный принцип Хельсинского заключительного акта и что Грузия является сильным партнером трансатлантического содружества. Примером этого в тексте документа приводится получение Грузией безвизового режима с европейскими странами и отмечается, что такое важное событие подтверждает конструктивные отношения.






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