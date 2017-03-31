|
Экс-советник Трампа готов дать показания о связях с Россией
31.03.2017 11:05
Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Флинн заявил, что готов говорить с агентами о "российском влиянии" на американские выборы, уточняет газета.
Позднее эту информацию подтвердил адвокат бывшего советника Роберт Келнер. Он отметил, что его клиент "может немало рассказать", и добавил, что "ни один разумный человек" в "подобной высоко политизированной атмосфере" не согласился бы на допрос "без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна