Экс-советник Трампа готов дать показания о связях с Россией

31.03.2017 11:05 Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



Флинн заявил, что готов говорить с агентами о "российском влиянии" на американские выборы, уточняет газета.



Позднее эту информацию подтвердил адвокат бывшего советника Роберт Келнер. Он отметил, что его клиент "может немало рассказать", и добавил, что "ни один разумный человек" в "подобной высоко политизированной атмосфере" не согласился бы на допрос "без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования".















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