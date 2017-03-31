Квирикашвили: Наши планы абсолютно реалистичны и мы будем шаг за шагом претворять их в жизнь

31.03.2017 11:21 Я очень надеюсь, что этот год будет отличаться очень хорошими показателями, - об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



По словам премьера, 2017 год начался с хороших тенденций.



«Реальный экономический рост в январе был 5,2%, в феврале - 4,4%, суммарный показатель за два месяца по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - 4,8% реального роста. Это связано с определенными направлениями, с очень хорошей динамикой. Это производственный оборот, значительно увеличился экспорт, число туристов, также значительно вырос показатель денежных переводов. Эта экономическая динамика в большей мере вызвана тем, что положительная динамика имеется и у наших соседей, и я очень надеюсь, что этот год для нас будет отличаться очень хорошими показателями.



Это также ясно подтверждает, что 4-пунктный план работает в своей части фискальной и структурной реформы и запланированный бюджет нынешнего года абсолютно реалистичен. Мы успешно завершили переговоры с валютным фондом и сегодня нам практически дан зеленый свет на финансирование от международных финансовых институций, это говорит о том, что наши планы, абсолютно реалистичны, и мы шаг за шагом будем претворять их в жизнь», - заявил Георгий Квирикашвили.















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