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Президент назвал маскарадом договора, подписываемые Россией с оккупированными территориями


31.03.2017   11:32


Президент Грузии назвал маскарадом соглашения, оформленные Российской Федерацией с т.н. правительствами, действующими на оккупированных территориях Грузии, и подчеркнул, что никто в мире не признает эти соглашения.

Георгий Маргвелашвили считает все это отголоском политики непризнания.

"Однозначно следует сказать, политика непризнания уже является успехом. Здесь нет вопросов. Грузия, и ее союзники достигли того, что во всем мире политика непризнания является фактом, и на этом стоит точка. В противовес этому, в ответ на это Российская Федерация сделала шаги. На фоне полного краха от политики непризнания, который испытала Российская Федерация, они решили осуществить политику аннексии. В чем это выразилось: в конкретных шагах, осуществленных с 2014 года, подписании стратегических соглашений с оккупированными территориями и существующими там режимами, затем в маскараде международной дипломатии, что было осуществлено"- заявил Георгий Маргвелашвили в передаче "Вектор" Общественного вешателя.

По словам президента, в будущем должна быть разработана политика анти-аннексии, участниками которой будут союзные страны Грузии. По заявлению Маргвелашвили, одним из компонентов политики анти-аннексии является процесс интеграции страны в НАТО.

Президент Георгий Маргвелашвили заявил об этом во включении из Вильнюса, куда он отправился вместе с этнически абхазскими и осетинскими гражданами.







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