Черное море становится эпицентром холодной войны

31.03.2017 11:49 «То, что новая «холодная война» уже идет и Черное море стало ее эпицентром, это факт», - так оценивают эксперты территориальную близость военных учений НАТО и России на Черном море, которую международные СМИ называют «опасной игрой». В четверг в рамках учений произошло испытание российских ракетных кораблей, а также штурмовых и десантных самолетов, что Россия объясняет проверкой оборонительных систем. Военный эксперт Вахтанг Маисая в беседе с «Резонанси» отмечает, что этими учениями НАТО и Россия переходят к режиму военной угрозы», - пишет газета «Резонанси».



«Сейчас ситуация такова, что обе стороны перешли к военным угрозам и демонстрированию сил. Начало одновременных учений в такой близости, особенно со стороны Россия, которая начала учения неожиданно, довольно напрягает обстановку», - говорит Вахтанг Маисая. По его оценке, сейчас главное, чтобы эта «холодная война» не переросла в широкомасштабный вооруженный конфликт между НАТО и Россией. Военная угроза - это переходной этап между новой «холодной войной» и военным конфликтом низкой интенсивности. Что произойдет - покажет время», - считает Маисая. Политолог Сосо Цинцадзе считает, что обе стороны демонстрируют силу, но в 21-м веке мир так или иначе защищен от судьбоносной случайности», - отмечает издание.



«Это действительно игра с огнем. Россия уже целый век считает Черное море своим внутренним озером, она с трудом мирится с планами Турции и, разумеется, корабли и военный флот Запада ее очень раздражают», - говорит Сосо Цинцадзе. По его словам, с точки зрения международных норм и юриспруденции, права России не нарушаются, поэтому у Москвы нет повода для поднятия вопроса в ООН. Она расценивает это как наглость Запада и считает, что США и НАТО нечего делать на Черном море», - пишет автор статьи.



«Но дело ведь не только в Черном море - по всему периметру Россия уже создает три военные бригады и большая часть уже размещена на западной границе. В свою очередь, НАТО вводит войска в страны Балтии, Польшу. Трамп увеличивает военные расходы на 54 миллиарда. Все это, разумеется, является игрой с огнем. Большой катастрофы ждать не стоит, но факт, что мир идет по опасному пути», - говорит Цинцадзе, по словам которого, угрозы провокации, за которой последует ядерная война, нет, так как в Кремле сидят не сумасшедшие фанатики, а люди, познавшие вкус жизни», - заключает издание.















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