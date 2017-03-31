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Президент считает, что можно преодолеть проблемы в отношениях с абхазами и осетинами в условиях добрых отношений


31.03.2017   12:20
«Не бывает такого, чтобы не найти пути союза и решения, когда говоришь с одним конкретным абхазом, одним конкретным осетином, одним конкретным грузином» – заявил президент Георгий Маргвелашвили в эфире Общественного вещателя.

По словам президента, существуют сложности, были допущены ошибки, но "в условиях благорасположения и добрых отношений не существует препятствий в разрешении проблемы".

"Мы стоим на европейском пути не как конкретный политический деятель или политическая партия, а как народ, как общество, как культура. Можно сказать, что на этом пути у нас пока еще скудные возможности успеха, но у нас правильное стратегическое направление. С данной точки зрения проблемы и вызовы, которые были, я уверен, будут решены.

Когда я смотрю, в каком направлении мы развиваем страну, несмотря на политические отличия и разные взгляды мы однозначно говорим, что эта страна должна быть сферой согласия и сферой сотрудничества. В этой стране мы эмоционально вместе должны найти пути для разрешения трудностей. Для этого существует предпосылка на уровне каждого конкретного человека. Невозможно не найти пути для союза и решений когда говоришь с одним конкретным абхазом, одним конкретным осетином, одним конкретным грузином"- заявил Георгий Маргвелашвили.

Президент Грузии заявил об этом в ходе визита в Литву. Напомним, что в состав делегации символически входят этнические абхазы и осетины.






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