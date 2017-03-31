В Брюсселе пройдет совещание глав МИД стран НАТО

31.03.2017 12:23 Совещание глав МИД стран НАТО пройдет в пятницу в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.



"Министры иностранных дел НАТО проведут встречу для того, чтобы обсудить адаптацию НАТО к изменяющейся обстановке в сфере безопасности. Мы подтвердим жизненно важные связи между Европой и Северной Америкой, на которых зиждется наша безопасность, и проложим путь для предстоящей встречи в Брюсселе на уровне глав государств и правительств НАТО 25 мая", - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне этой министерской встречи.



Ежегодное весеннее совещание глав МИД стран НАТО первоначально было запланировано и объявлено на 5-6 апреля, но вскоре выяснилось, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не сможет принять в нем свое первое на этом посту участие из-за несовпадения рабочего графика. Генсек НАТО заявил, что организация может подобрать приемлемую для всех дату, и совещание было перенесено на 31 марта.



По словам Й.Столтенберга, "то, что мы смогли найти новую дату, которая устраивает всех 28 министров НАТО, это демонстрирует как раз и гибкость, и сплоченность Североатлантического альянса".



Генсек считает важным, чтобы госсекретарь Р.Тиллерсон смог участвовать в совещании. Он видит в этом четкий сигнал того, что "США имеют свои гарантии и для Европы, и для НАТО". Й.Столтенберг отметил, что, по его мнению, такой же сигнал уже был получен в штаб-квартире альянса от побывавших там вице-президента США Майка Пенса и министра обороны Джеймса Мэттиса, которые "выразили явную поддержку и НАТО, и трансатлантическим связям".



Во время первой рабочей сессии - заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД - министры рассмотрят, "каким образом в дальнейшем укреплять трансатлантические связи, при этом увеличивая и улучшая расходы, выделяемые на оборону, а также более справедливо распределяя бремя, которое ложится на весь Североатлантический альянс", сообщил генсек НАТО.



В повестку дня, продолжил Й.Столтенберг, также входит роль НАТО в борьбе с терроризмом и по "проецированию стабильности". Североатлантический совет подытожит свою работу с партнерами, включая усилия альянса в Ираке по подготовке местных сил для борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).



Затем соберется комиссия НАТО-Украина на министерском уровне. Й.Столтенберг назвал это совещание "сильным сигналом наших продолжающихся обязательств в отношении Украины перед лицом российских действий".



"Мы обсудим ситуацию безопасности, реформы Украины и достигнутые успехи, а также политическую и практическую поддержку Киева со стороны НАТО", - сказал генсек Североатлантического альянса.



"Мы также обсудим последствия российского военного наращивания в Европе и за ее пределами с ключевыми партнерами - с высоким представителем ЕС по иностранным делам (Федерикой Могерини - ИФ), с Финляндией и со Швецией", - продолжил Й.Столтенберг.



Он заявил, что "у НАТО объединенная позиция по России: сильная оборона и сдерживание вместе с диалогом". "Мы достигаем результатов по обоим направлениям", - утверждал генсек организации.



Накануне министерской встречи в штаб-квартире НАТО прошло первое в 2017 году и четвертое со времени замораживания альянсом практического сотрудничества с РФ заседание Совета Россия-НАТО.















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