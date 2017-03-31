Грузия отмечает годовщину референдума о независимости

31.03.2017 12:50 Грузия отмечает 26-летие со дня проведения референдума о государственной независимости. Референдум был проведен 31 марта 1991 года по инициативе первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Эту дату премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили называет знаменательной.



По его словам, независимость и европейское будущее Грузии — заслуга первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.



"Во главе этого процесса и огромного достижения стоял первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия, которому сегодня исполнилось бы 78 лет. Сегодня, когда Грузия делает очень важные шаги в направлении интеграции с Западом, эта дата становится еще более важной. Хочу со всей ответственностью заявить, что мы сделаем все, чтобы выраженная каждым гражданином Грузии воля была исполнена до конца и Грузия стала частью истинно независимого, суверенного, западного, цивилизованного мира", — сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства.



В референдуме приняли участие 90,79% жителей Грузии, в том числе Абхазии и Цхинвальского региона, а за восстановление независимости высказались 99,08% из них. На основании результатов референдума 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии принял акт о восстановлении государственной независимости Грузии.















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