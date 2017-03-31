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«28 марта 2017 года войдет в историю как одна из важнейших дат» - Квирикашвили


31.03.2017   13:07
28 марта 2017 года войдет в историю как одна из важнейших дат, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства, отмечая значение задействования Евросоюзом безвизового режима.

Глава правительства отметил, что сегодня гражданам страны больше не нужны специальные разрешения для того, чтобы ездить в Евросоюз. По словам Георгия Квирикашвили, это свидетельствует о том, что «Европа открыла двери населению Грузии».

Кроме этого, премьер рассказал о своей символической поездке в Афины и Брюссель, которая была приурочена к отмене визового режима. По словам Квирикашвили, молодые люди, которые отправились с ним в поездку, смогли увидеть совершенно новые перспективы, ставшие доступными для граждан после визовой либерализации.

«Я очень рад, что у нас есть такая молодежь – вместе с нами были студенты, начинающие предприниматели, стартаперы, у которых есть интересные идеи, связанные с развитием Грузии, экономики, и эта возможность для них является неотъемлемой частью осуществления тех перспектив, о которых они думают», — отметил Квирикашвили.

Безвизовый режим Грузии с Европой вступил в силу 28 марта. Он подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена Евросоюза и четыре страны-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четыре страны-кандидата в Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Находиться в странах Шенгенской зоны можно не более 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим не позволяет работать в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес-встречи, тренинги, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников. В случае рабочего и долгосрочного учебного визита гражданин Грузии должен будет получить визу в консульстве соответствующей страны.






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