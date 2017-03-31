|
«Европейская Грузия» может выдвинуть Елену Хоштария кандидатом в мэры Тбилиси
31.03.2017 13:17
Член "Европейской Грузии" Георгий Габашвили затронул предстоящие выборы в органы самоуправления и отметил, что возможно его партия выдвинет на этот пост Елену Хоштария.
Об этом Габашвили говорил в передаче "Другие акценты" на телеканале "Рустави 2".
"Мы это не обсуждали. Об этом предстоит обсуждение, и мы примем решение точно по демократическому правилу, по которому мы в результате обсуждения должны принять решение. Есть очень много достойных кандидатур, в том числе, разумеется, есть и Елена Хоштария"- заявил Георгий Габашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна