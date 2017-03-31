«Европейская Грузия» может выдвинуть Елену Хоштария кандидатом в мэры Тбилиси

31.03.2017 13:17 Член "Европейской Грузии" Георгий Габашвили затронул предстоящие выборы в органы самоуправления и отметил, что возможно его партия выдвинет на этот пост Елену Хоштария.



Об этом Габашвили говорил в передаче "Другие акценты" на телеканале "Рустави 2".



"Мы это не обсуждали. Об этом предстоит обсуждение, и мы примем решение точно по демократическому правилу, по которому мы в результате обсуждения должны принять решение. Есть очень много достойных кандидатур, в том числе, разумеется, есть и Елена Хоштария"- заявил Георгий Габашвили.



















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