Габашвили рассказал об отличии «Европейской Грузией» от ЕНД

31.03.2017 13:21 Член партии "Движение за свободу - европейская Грузия" Георгий Габашвили положительно относится к исследованию IRI о рейтинге их партии, по результатам которого его партия набирает 7% голосов и расположилась на третьем месте после "Грузинской мечты" и ЕНД.



"Мы действительно не хотим, наше видение и план состоит ни в том, чтобы быть одной из партий. Мы хотим показать наше видение большинству избирателей этой страны"- заявил Георгий Габашвили.



По его же словам, если бы они остались в "Национальном движении", они бы не достигли такой цели. По заявлению члена "Европейской Грузии", разница с "Национальным движением" была в фундаментальных взглядах на выборы, отношении к парламентской деятельности, а также в отношении к прошлому и внутрипартийной демократии.



"Единственный путь отпустить Иванишвили из власти в том, чтобы оппозиция завоевала в населении такую поддержку, чтобы никакие манипуляции, никакие запугивания, никакие СГБ, никакое давление, никакие фальсификации не могли повлиять"- говорит Георгий Габашвили.



В эфире "Других акцентов" Георгий Габашвили говорил также о других политиках, ушедших из "Национального движения".



"Мы использовали авторитет Саакашвили, авторитет Бакрадзе, авторитет Угулава, авторитет Елены Хоштария, использовали авторитет всех. Тогда это была единая партия, авторитеты лидеров которой, разумеется, партия использует"- заявил Георгий Габашвили.



В связи с заявлением Михеила Саакашвили о том, что он не знал о создании новой партии, Георгий Габашвили заявил: "очень жаль, что господин Михеил в данном случае просто лжет".



По его же словам, его партия готова к сотрудничеству с ЕНД для того, чтобы победить режим Иванишвили.

















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