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Президент Грузии встретился с председателем Сейма Литвы


31.03.2017   14:32
Президент Георгий Маргвелашвили встретился за рабочим обедом с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Как сообщают в пресс-службе администрации президента, во время переговоров стороны отметили необходимость расширения контактов на уровне парламентов двух стран и других многосторонних форматов сотрудничества, касающиеся укрепления партнерства Литвы и Грузии.

Кроме этого, на встрече собеседники обсудили тему евроатлантической интеграции Грузии. В частности, была озвучена инициатива, в рамках которой литовская и грузинская стороны будут совместно работать над процессом европейской интеграции страны.

Викторас Пранцкетис еще раз выразил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Напомним, что Георгий Маргвелашвили отправился в Литву с официальным двухдневным визитом 30 марта. Он уже провел встречу с главой Литовского государства Далей Грибаускайте. На встрече президенты двух стран заострили внимание на развитии сотрудничества Грузии и Литвы в двухстороннем формате и углублении многосторонних отношений. Кроме того, речь шла о развитии отношений между странами Черноморского региона и региона Балтийского моря.

На встрече речь также шла об отношениях Грузии и НАТО и о предстоящем саммите, в котором примут участие только страны-члены альянса.

Со своей стороны президент Литвы отметила, что возможность безвизового въезда в Европу — достижение всей Грузии, результат долгой и последовательной работы, передает Sputnik Литва.






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