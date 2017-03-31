Президент Грузии встретился с председателем Сейма Литвы

31.03.2017 14:32 Президент Георгий Маргвелашвили встретился за рабочим обедом с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.



Как сообщают в пресс-службе администрации президента, во время переговоров стороны отметили необходимость расширения контактов на уровне парламентов двух стран и других многосторонних форматов сотрудничества, касающиеся укрепления партнерства Литвы и Грузии.



Кроме этого, на встрече собеседники обсудили тему евроатлантической интеграции Грузии. В частности, была озвучена инициатива, в рамках которой литовская и грузинская стороны будут совместно работать над процессом европейской интеграции страны.



Викторас Пранцкетис еще раз выразил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.



Напомним, что Георгий Маргвелашвили отправился в Литву с официальным двухдневным визитом 30 марта. Он уже провел встречу с главой Литовского государства Далей Грибаускайте. На встрече президенты двух стран заострили внимание на развитии сотрудничества Грузии и Литвы в двухстороннем формате и углублении многосторонних отношений. Кроме того, речь шла о развитии отношений между странами Черноморского региона и региона Балтийского моря.



На встрече речь также шла об отношениях Грузии и НАТО и о предстоящем саммите, в котором примут участие только страны-члены альянса.



Со своей стороны президент Литвы отметила, что возможность безвизового въезда в Европу — достижение всей Грузии, результат долгой и последовательной работы, передает Sputnik Литва.















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