Президент предлагает парламенту формат дебатов вокруг его ежегодного выступления

31.03.2017 15:02 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предлагает парламенту провести дебаты вокруг его парламентского выступления, сообщают в пресс-службе администрации президента Грузии.



По заявлению Георгия Маргвелашвили, на фоне того, что сегодня в стране недостаточность политической дискуссии, парламент является именно тем местом, где должны проводиться дискуссии такого типа.



«Когда мы говорим о функции парламента, я считаю, что парламент это именно то место, где должны звучать различные политические мнения, должно быть обсуждение политических тем; это действительно необходимо грузинской политической культуре, и я был бы рад, если бы, к сожалению, до сих пор не сформировавшаяся традиция дебатов, следующих за выступлением президента, состоялась, и парламент реально устроил дебаты вокруг этого выступления», - отметил президент.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

