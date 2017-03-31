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Президент предлагает парламенту формат дебатов вокруг его ежегодного выступления


31.03.2017   15:02
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предлагает парламенту провести дебаты вокруг его парламентского выступления, сообщают в пресс-службе администрации президента Грузии.

По заявлению Георгия Маргвелашвили, на фоне того, что сегодня в стране недостаточность политической дискуссии, парламент является именно тем местом, где должны проводиться дискуссии такого типа.

«Когда мы говорим о функции парламента, я считаю, что парламент это именно то место, где должны звучать различные политические мнения, должно быть обсуждение политических тем; это действительно необходимо грузинской политической культуре, и я был бы рад, если бы, к сожалению, до сих пор не сформировавшаяся традиция дебатов, следующих за выступлением президента, состоялась, и парламент реально устроил дебаты вокруг этого выступления», - отметил президент.






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