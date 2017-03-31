Вертолеты МВД Грузии начали выполнять регулярные рейсы в Тушети

31.03.2017 15:11 Вертолеты пограничной полиции МВД Грузии начали выполнять регулярные рейсы в высокогорный регион Тушетию, сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.



В ходе прошлого заседания правительства, состоявшегося 23 марта, Квирикашвили отметил, что местные жители и пограничники сектора Омало на грузино-российской границе оказываются отрезаны от остального мира в зимний период, когда из-за снега дорога к высокогорному региону закрыта.



В этой связи он поручил министерству внутренних дел, а также министерствам финансов и инфраструктуры начать реализовывать регулярные вертолетные рейсы в Тушетию до тех пор, пока откроется дорога.



Первый рейс вертолет пограничной полиции выполнил накануне. По словам премьера, им воспользовались 17 человек. Из Омало местных жителей и пограничников доставили в Ахметский муниципалитет Кахетии.



«Тушети на шесть месяцев оторван от остальной Грузии. Это очень серьезное дело, так как этот вертолет будет обслуживать, разумеется, в первую очередь, пограничников, но также и местное население. Первым рейсом, осуществленным из Алвани, воспользовались 17 человек, и это большая помощь для них. У них, как и у всех людей, естественно, есть очень много нужд», — сказал Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.



Глава правительства посетил сектор Омало на грузино-российской границе 20 марта. Он поздравил сотрудников пограничной полиции МВД с наступающим Днем пограничника, который в Грузии ежегодно отмечается 21 марта.















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