Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вертолеты МВД Грузии начали выполнять регулярные рейсы в Тушети


31.03.2017   15:11
Вертолеты пограничной полиции МВД Грузии начали выполнять регулярные рейсы в высокогорный регион Тушетию, сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

В ходе прошлого заседания правительства, состоявшегося 23 марта, Квирикашвили отметил, что местные жители и пограничники сектора Омало на грузино-российской границе оказываются отрезаны от остального мира в зимний период, когда из-за снега дорога к высокогорному региону закрыта.

В этой связи он поручил министерству внутренних дел, а также министерствам финансов и инфраструктуры начать реализовывать регулярные вертолетные рейсы в Тушетию до тех пор, пока откроется дорога.

Первый рейс вертолет пограничной полиции выполнил накануне. По словам премьера, им воспользовались 17 человек. Из Омало местных жителей и пограничников доставили в Ахметский муниципалитет Кахетии.

«Тушети на шесть месяцев оторван от остальной Грузии. Это очень серьезное дело, так как этот вертолет будет обслуживать, разумеется, в первую очередь, пограничников, но также и местное население. Первым рейсом, осуществленным из Алвани, воспользовались 17 человек, и это большая помощь для них. У них, как и у всех людей, естественно, есть очень много нужд», — сказал Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.

Глава правительства посетил сектор Омало на грузино-российской границе 20 марта. Он поздравил сотрудников пограничной полиции МВД с наступающим Днем пограничника, который в Грузии ежегодно отмечается 21 марта.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Коридор из Индии в Европу через Грузию обеспечит доставку грузов за 7 дней
Премьер-министр Грузии доволен показателями экономического роста
Рейтинги АО «Грузинская нефтегазовая корпорация» подтверждены на уровне «В+/В»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
Президент Грузии заявил о необходимости найти общий язык с абхазами и осетинами
В окружении российских С-300
Заговор против Грузии - открытие железной дороги и конфедеративный статус Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СК заподозрил чеченского судью в незаконном выводе из казны 5 млрд рублей
Азербайджан обсудил с АБР упрощение таможенных процедур при транзитных грузоперевозках
Против чиновника из КЧР возбудили дело по статье "Хулиганство"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна