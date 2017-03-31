|
Азербайджан и Грузия будут сотрудничать в сфере ветеринарии и фитосанитарии
31.03.2017 15:34
Азербайджан считает целесообразным подписание с Грузией соглашений в сфере ветеринарии и фитосанитарии, отмечается в пресс-релизе Минсельхоза Азербайджана по итогам встречи замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гулиева с грузинским послом в Баку Теймуразом Шарашенидзе.
"И.Гулиев также отметил важность развития сотрудничества с Грузией в сферах ореховодства, шелководства, чаеводства и др.", - сказано в сообщении Минсельхоза.
Замминистра пригласил грузинских предпринимателей принять участие в сельскохозяйственной выставке, которая пройдет в Азербайджане в мае 2017 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна