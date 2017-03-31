Азербайджан и Грузия будут сотрудничать в сфере ветеринарии и фитосанитарии

31.03.2017 15:34 Азербайджан считает целесообразным подписание с Грузией соглашений в сфере ветеринарии и фитосанитарии, отмечается в пресс-релизе Минсельхоза Азербайджана по итогам встречи замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гулиева с грузинским послом в Баку Теймуразом Шарашенидзе.



"И.Гулиев также отметил важность развития сотрудничества с Грузией в сферах ореховодства, шелководства, чаеводства и др.", - сказано в сообщении Минсельхоза.



Замминистра пригласил грузинских предпринимателей принять участие в сельскохозяйственной выставке, которая пройдет в Азербайджане в мае 2017 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

