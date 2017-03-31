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МИД Украины знакомится с опытом Грузии в сфере визового законодательства
31.03.2017 15:36
Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев находится в Грузии для обмена опытом в сфере визового законодательства и визовой практики. Сообщает пресс-служба Департамента.
Целью поездки С.Погорельцева является обмен опытом по вопросам внедрения "электронной визы" и возможности совершения зарубежных поездок граждан по паспортам в форме ID-карт.
"30 марта 2017 года в Министерстве иностранных дел Грузии состоялась рабочая встреча с участием Директора ДКС С.А.Погорельцева, сотрудников Департамента – членов рабочей группы, а также представителей Государственной миграционной службы Украины, во время которой грузинская сторона представила визовое законодательство страны и систему электронного менеджмента оформление виз", - говорится в сообщении на странице Департамента в Фейсбук.
Кроме того. в ходе встречи обсуждались вопросы системы безопасности границ.
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