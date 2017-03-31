Прокуратура предлагает учредителям «Центр поинт» процессуальное соглашение

31.03.2017 16:25 Прокуратура предлагает Майе Рчеулишвили и Русудан Кервалишвили оформить процессуальное соглашение при условии возмещения ущерба всем пострадавшим Прокуратура еще раз предлагает Майе Рчеулишвили и Русудан Кервалишвили оформить процессуальное соглашение. Об этом по завершению сегодняшнего процесса сообщил прокурор по делу «Центр поинта» Давид Гумберидзе.



Он отметил, что процессуальное соглашение с обвиняемыми будет оформлено при условии возмещения ими ущерба всем пострадавшим и завершения строительства всех объектов.



По информации прокурора, оформить процессуальное соглашение на таких условиях Майе Рчеулишвили и Русудан Кервалишвили предлагалось так же на этапе расследования и судебного рассмотрения.



«На этапе следствия, а так же во время рассмотрения дела по существу обвиняемым Майе Рчеулишвили и Русудан Кервалишвили неоднократно предлагалось оформить процессуальное соглашение при том условии, что ущерб был бы возмещен всем шести тысячам пострадавших, и было бы завершено строительство начатых ими объектов. Однако обвиняемые не выполнили предложенные нами условия и, соответственно, на них не могли быть распространены льготы. Мы еще раз выражаем готовность оформить процессуальное соглашение, условия остаются в силе», - сообщил Давид Гумберидзе.















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