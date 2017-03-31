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Грузия примет участие в ассамблее Межпарламентского союза


31.03.2017   16:43
Парламентская делегация Грузии во главе со спикером Ираклием Кобахидзе примет участие в 136-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU).

Мероприятие состоится в столице Бангладеш – Дакка с 1 по 5 апреля, сообщается на сайте парламента Грузии.

В рамках визита, глава парламента Грузии проведет встречи на высоком уровне с парламентскими делегациями стран-членов Межпарламентского союза и примет участие мероприятии, организованном в рамках ассамблеи.


Кроме того, руководитель аппарата парламента Грузии Николоз Натенадзе примет участие в конференции Ассоциации генеральных секретарей парламентов.

Межпарламентский союз является центром международного парламентского диалога, который содействует установлению и координации контактов между парламентами разных стран мира. В состав IPU входит 171 страна-участница, среди них Грузия, Россия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Турция, Молдова, и 11 ассоциированных стран.

Собравшиеся на ассамблее делегации обсудят международные вызовы и подготовят соответствующие рекомендации.

"Спутник-Грузия"





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