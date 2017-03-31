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Президент Грузии провел переговоры с председателем Сейма Литвы за рабочим обедом
31.03.2017 18:27
Президент Георгий Маргвелашвили и члены грузинской делегации встретились за рабочим обедом с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.
В ходе переговоров стороны затронули вопросы углубления литовско-грузинских парламентских отношений и другие многосторонние форматы сотрудничества, касающиеся укрепления партнерства Литвы и Грузии.
Обсуждения также были сосредоточены на европейской и евроатлантической интеграции Грузии. На встрече была озвучена инициатива, в рамках которой Грузия и Литва вместе будут работать над процессом европейской интеграции страны.
Спикер парламента Литвы подтвердил свою твердую поддержку суверенитету и независимости Грузии.
Маргвелашвили отправился в Литву с официальным двухдневным визитом 30 марта. Его сопровождают глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, секретарь президента по внешним делам Тенгиз Пхаладзе, посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе, а также депутаты парламента – представители оппозиционных партий.
Помимо политиков президента сопровождают граждане Грузии — этнические абхазы и осетины, а также вынужденный переселенец из Лиахвского ущелья близ административной границы с Цхинвальским регионом. Они примут участие в официальной и культурной части визита президента Грузии.
Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства, здравоохранения.
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