|
Джанелидзе: Резолюция поддержки Грузии, поступившая в Сенат, является результатом нашей работы
31.03.2017 19:12
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявляет, что резолюция поддержки территориальной целостности Грузии, поступившая в Сенат, является результатом работы официального Тбилиси.
В разговоре с журналистами Михаил Джанелидзе заявил, что Сенат поддержит резолюцию.
"Это результат нашей работы. Как известно, мы тесно сотрудничаем с дружественными Соединенными Штатами Америки. Подобные мессиджи поддержки раздаются как от сенаторов, так конгрессменов"- заявил Михаил Джанелидзе.
По инициативе сопредседателей хельсинкской комиссии США, сенаторов Роджера Уикера и сенатора Бена Кардина в Сенат США поступила резолюция, поддерживающая территориальную целостность Грузии.
Резолюция Сената за №106 осуждает военную интервенцию Российской Федерации и оккупацию территорий Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна