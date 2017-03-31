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Джанелидзе: Резолюция поддержки Грузии, поступившая в Сенат, является результатом нашей работы


31.03.2017   19:12
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявляет, что резолюция поддержки территориальной целостности Грузии, поступившая в Сенат, является результатом работы официального Тбилиси.

В разговоре с журналистами Михаил Джанелидзе заявил, что Сенат поддержит резолюцию.

"Это результат нашей работы. Как известно, мы тесно сотрудничаем с дружественными Соединенными Штатами Америки. Подобные мессиджи поддержки раздаются как от сенаторов, так конгрессменов"- заявил Михаил Джанелидзе.

По инициативе сопредседателей хельсинкской комиссии США, сенаторов Роджера Уикера и сенатора Бена Кардина в Сенат США поступила резолюция, поддерживающая территориальную целостность Грузии.

Резолюция Сената за №106 осуждает военную интервенцию Российской Федерации и оккупацию территорий Грузии.







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