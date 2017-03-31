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ГУАМ намерен укреплять сотрудничество с ВТО
31.03.2017 19:27
Страны-члены ГУАМ намерены укрепить сотрудничество со Всемирной туристической организацией, а также взаимосвязи в рамках сотрудничества ГУАМ-Япония, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном на сайте организации, в пятницу.
В пресс-релизе отмечено, что в рамках, четвертого заседания рабочей группы по культуре и туризму на уровне руководителей ведомств, стороны обсудили итоги семинара по развитию туризма в рамках сотрудничества ГУАМ-Япония, а также приняли план действий по развитию туризма в рамках формата ГУАМ-Япония на 2017-2020 годы. Кроме того, стороны рассмотрели возможности расширения туристический связей, утвердив план работы по культуре и туризму на 2017-2018 годы.
Формат ГУАМ был создан постсоветскими странами в 1997 году в ходе саммита глав государств Европейского союза в Страсбурге. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, через четыре года покинув его. В 2006 году на первом саммите этого формата в Киеве было принято решение об объявлении ГУАМ международной организацией и новом названии - "Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ".
ГУАМ сегодня тесно сотрудничает с Вашингтоном и Токио в форматах ГУАМ + США и ГУАМ + Япония.
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