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Столтенберг: Монтенегро завершит вхождение в НАТО к концу июня
31.03.2017 19:33
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает завершения процедуры вхождения Монтенегро в НАТО к концу июня этого года, передает «Газета.Ru».
«Мы ожидаем, что страны-члены [альянса] ратифицируют официальный протокол о вступлении Черногории в НАТО к концу июня», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран, входящих в НАТО.
Ранее сообщалось, что сенат США одобрил вхождение Черногории в состав НАТО.
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