Глава Минобороны Грузии встретился с президентом Украины

31.03.2017 20:40 Министр обороны Грузии Леван Изория, находящийся в Украине с официальным визитом, провел встречу с президентом страны Петром Порошенко, говорится в сообщении на сайте Минобороны Грузии.



Изория отправился в Киев 30 марта с двухдневным визитом. Он уже встретился со своим украинским коллегой Степаном Полтораком, которого пригласил на ежегодную "Конференцию по безопасности и обороне", и вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.



"У нас была интересная встреча с президентом Украины, который еще раз однозначно зафиксировал поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, выразил желание интенсификации нашего сотрудничества в разных направлениях, в том числе и в сфере обороны", — сказал Изория после встречи с президентом Украины.



После завершения встречи глава грузинского оборонного ведомства посетил торжественную церемонию прощания с выпускниками Университета национальной обороны Ивана Черняховского.



В рамках двухдневного официального визита министр обороны Грузии и его украинский коллега подписали документ совместного заявления об углублении отношений и сотрудничестве.



Левана Изория в Киеве сопровождают его заместитель Лела Чиковани, глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая и его первый заместитель Николоз Джанджгава.















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