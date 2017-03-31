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Глава Минобороны Грузии встретился с президентом Украины


31.03.2017   20:40
Министр обороны Грузии Леван Изория, находящийся в Украине с официальным визитом, провел встречу с президентом страны Петром Порошенко, говорится в сообщении на сайте Минобороны Грузии.

Изория отправился в Киев 30 марта с двухдневным визитом. Он уже встретился со своим украинским коллегой Степаном Полтораком, которого пригласил на ежегодную "Конференцию по безопасности и обороне", и вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

"У нас была интересная встреча с президентом Украины, который еще раз однозначно зафиксировал поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, выразил желание интенсификации нашего сотрудничества в разных направлениях, в том числе и в сфере обороны", — сказал Изория после встречи с президентом Украины.

После завершения встречи глава грузинского оборонного ведомства посетил торжественную церемонию прощания с выпускниками Университета национальной обороны Ивана Черняховского.

В рамках двухдневного официального визита министр обороны Грузии и его украинский коллега подписали документ совместного заявления об углублении отношений и сотрудничестве.

Левана Изория в Киеве сопровождают его заместитель Лела Чиковани, глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая и его первый заместитель Николоз Джанджгава.






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