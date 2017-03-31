В офисе НАТО в Тбилиси обсудили политическую ситуацию в Грузии

31.03.2017 20:48 Круглый стол на тему «Текущая политическая ситуация в Грузии 2017: вызовы и возможности» состоялся сегодня в Тбилиси в Связном офисе НАТО в Грузии.



До 40 экспертов, а также представителей аккредитованных в Грузии дипломатических миссий в течение нескольких часов обсуждали вопросы, связанные с энергетической безопасностью и гибридной войной, которую ведет Россия против Грузии.



Круглый стол открыл глава Связного офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью.



«Это формат для обсуждения важных вопросов между грузинскими экспертами и представителями иностранного сообщества. Иностранное сообщество может лучше понимать те вызовы, с которыми Грузия сталкивается ежедневно. Это не только вызовы национальной безопасности, но и вызовы на пути евроатлантической интеграции», — сказал журналистам Уильям Лахью.



Модератором встречи выступил заведующий сектором информационных технологий Кавказского института стратегических исследований Гела Васадзе.



Участники выслушали два доклада на темы «гибридная война против Грузии – основные риски и вызовы» и «Энергетическая безопасность Грузии. Тренды и риски».



Авторами докладов были глава секции научных исследований Кавказского института стратегических исследований Ираклий Торонджадзе и эксперт по воросам энергетики Ираклий Барамидзе. После выступления докладчиков состоялась диксуссия.



«Основной темой нашего сегодняшнего разговора была гибридная война против Грузии, которую ведет Россия. Целью этой войны является уничтожение грузинской государственности, а это невозможно, если будет существовать грузинский этнос. Соответственно, целью гибридной войны против Грузии является уничтожение грузинской нации. Примеры этого у нас есть в Абхазии и Цхинвальском регионе, где эти земли полностью очистили от грузин», — сказал журналистам Ираклий Торонджадзе.



Организатором Круглого стола является Кавказский институт стратегических исследований. Встреча прошла при поддержке Связного офиса НАТО в Грузии и посольства Болгарии.



По словам организаторов, подобные встречи будут носить системный характер и устраиваться раз в месяц.















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